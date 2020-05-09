Улан-Удэ, , 09:02 — REGNUM Юные участники конкурса «Читай малыш» приуроченного к 75-летию Победы над нацизмом и проходящего в Окинском районе в Бурятии, прочитали стихотворения о Великой Отечественной войне. Видео со стихами размещено на странице конкурса в соцсети Instagram.

Так, пятилетняя Якшеева Арина прочитала стихотворение А. Дементьева «Баллада о матери», шестилетний Ардан Доржиев прочитал стихотворение И. Ващенко «Была война в сороковых», четырехлетняя Гармаева Амира прочитала стихотворение Т. Белозерова «День Победы».

Кроме них в конкурсе приняли участие многие другие дети из Окинского района Бурятии.

https://www.instagram.com/tv/B_lXeJwjFwH/

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее свое участие в акции «Песни Великой Победы», приуроченной к 75-летию Победы над нацизмом, приняли члены общественного движения «Волонтерская рота» из Калуги.