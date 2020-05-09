Берлин, 9 мая 2020, 08:57 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки выявлено 1251 случаев заражения коронавирусом, сообщает Институт Роберта Коха.
Таким образом, общее число выявленных случаев заражения выросло до 168 551. От болезней, вызванных коронавирусом, скончались 7369 пациентов. Число выздоровевших превысило 143 тыс.
Как сообщало ИА REGNUM, всего в мире выявлено 3 759 967 случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число заражённых и умерших приходится на США, Италию, Испанию, Францию и Великобританию.
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