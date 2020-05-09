Ташкент, 9 мая 2020, 08:55 — REGNUM Цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе «Братские могилы» в Ташкенте возложил посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев. Об этом 9 мая заявил представитель посольства Дмитрий Данилов, сообщает ТАСС.
По его словам, из-за ограничительных мер в церемонии возложения цветов приняли участие только российский посол и атташе по вопросам обороны при дипломатическом представительстве России Александр Земзеров.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая специальная комиссия по борьбе с распространением коронавируса в Узбекистане запретила массовые мероприятия ко Дню Победы во всех регионах республики.
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