Ташкент, , 08:55 — REGNUM Цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе «Братские могилы» в Ташкенте возложил посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев. Об этом 9 мая заявил представитель посольства Дмитрий Данилов, сообщает ТАСС.

По его словам, из-за ограничительных мер в церемонии возложения цветов приняли участие только российский посол и атташе по вопросам обороны при дипломатическом представительстве России Александр Земзеров.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая специальная комиссия по борьбе с распространением коронавируса в Узбекистане запретила массовые мероприятия ко Дню Победы во всех регионах республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Узбекистана запретили массовые мероприятия в День Победы