Минск, , 09:00 — REGNUM Для пассажиров компании «Белавиа» с 11 мая предусмотрено обязательное ношение маски, а те, кто не намерен соблюдать данное требование не будет допущен к посадке и будет отстранен от полета, сообщили 8 мая в пресс-службе авиационной компании.

Согласно требованию компании, все пассажиры аэропорта «Минск» должны будут находиться в защитных масках во время прохождения регистрации, во время досмотра на безопасность, а также в автобусе и телетрапе, и на борту авиалайнера на протяжении всего полета.

«Пассажирам необходимо иметь свои маски», — уточнили в компании.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в связи с эпидемиологической ситуацией в аэропорту «Минск» ввели требование измерять температуру тела всем работникам и посетителям аэропорта.