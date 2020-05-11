Война Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 12:00 — REGNUM Ульяновская область была образована 19 января 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР. В её состав были включены 26 районов, ранее находившихся в составе Куйбышевской и Пензенской областей.

Общая численность населения области к началу войны составляла 1 185 025 человек. На фронт ушли 268 тыс. человек, более 125 тысяч погибли, пропали без вести, скончались от ран и болезней.

Более 170 ульяновцев стали Героями Советского Союза, около 40 человек — полными кавалерами ордена Славы.

Читайте также: Война: Ульяновская область 1941 — 1945 гг