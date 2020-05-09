Губкин, Белгородская область, , 08:51 — REGNUM Активисты Совета молодёжи Лебединского горно-обогатительного комбината обновили мемориал героям Великой Отечественной войны в микрорайоне Йотовка города Губкин. Об этом сообщает информационный портал города Губкин.

Комплекс героям Великой Отечественной войны в Йотовке состоит из мемориальных плит и скульптуры солдата. Активисты восстановили подписи к 256 фотографиям бойцам, ушедшим на фронт из сёл Лебеди, Йотовка, Крамсая и Салтыково.

«Ведь это — часть нашей истории, свидетельство того, что прадеды и деды сражались за мир, отвоёвывали его у врага, кто-то отдал жизнь ради этого. Чтобы их подвиг жил в сердцах людей, мы помогаем сохранить его, в том числе сохраняя памятники», — отметила одна из активисток Мария Бобкова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне Дня Победы администрация Белгородской области предложила жителям региона присоединиться к акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате.