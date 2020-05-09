Чебоксары, 9 мая 2020, 08:50 — REGNUM Чебоксары внесли «значительный вклад» в Победу, а жители города стали «символом несгибаемого духа и трудолюбия нашего народа». Об этом говорится в поздравлении главы города Евгения Кадышева и сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова.
Также отмечается, что «наш долг — помнить о Великой Отечественной войне и ее героях, передавать эти знания из поколения в поколение».
Как сообщало ИА REGNUM, врио главы Чувашии Олег Николаев в своем поздравлении с Днём Победы поблагодарил всех жителей республики за участие в акции «Вместе гордимся», рассказав историю героев своей семьи. По его словам, «эту летопись мы продолжим писать все вместе».
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Напомним, из Чувашии на фронт были призваны более 208 тыс. жителей, или пятая часть населения республики. Каждый второй (106 тыс. человек) отдал жизнь за Победу.