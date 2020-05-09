Пхеньян, , 08:45 — REGNUM Память советских воинов почтили дипломаты посольства России в КНДР в 75-ю годовщину Победы. Об этом 9 мая сообщается на странице посольства в Facebook.

Дипломаты возложили цветы к монументу Освобождения в центре Пхеньяна, к братским могилам советских и к памятнику советским лётчикам, защищавшим небо Кореи в 1950—1953 годах.

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в памятной церемонии приняли участие только посол России в Пхеньяне Александр Мацегора и военный атташе посольства Валерий Исаенко с супругами.

Кроме того, в Пхеньяне прошла акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие более 100 человек. Сотрудники посольства России и работающих в КНДР российских организаций прошли по территории посольства с фотографиями воевавших родственников.