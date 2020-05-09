Красноярск, , 08:41 — REGNUM К Всероссийскому флешмобу «Фонарики Победы» присоединились горняки красноярских предприятий Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК).

Огни на роторных экскаваторах в честь 75-летия Победы Пресс-службу АО «СУЭК»

Накануне Дня Победы символические огни загорелись на роторных экскаваторах всех угледобывающих подразделений, сообщили ИА REGNUM в компании. Это крупнейший в России Бородинский разрез им. М. И. Щадова, Березовский и Назаровский разрезы.

Машинисты зажгли в кабинах бытовые фонари и фонарики на телефонах. Но самыми яркими были огни самих роторных исполинов, достигающих габаритов десятиэтажного дома.

По словам машиниста экскаватора участка «Добычной» Бородинского разреза Владимира Гуторина, День Победы — это особая дата.

«В нашей семье воевал мой прадед, Кочетов Иван Герасимович, был сапером, получил ранение, но дошел до конца войны. И я зажигаю сегодня свой фонарик в честь своего прадеда и всех героев, отстоявших мирное небо для всех нас!» — отметил Владимир Гуторин.

В праздничные дни горняки СУЭК и их семьи поддержали многие российские акции, приуроченные к 75-летию Великой Победы. В шахтерских городах Красноярского края угольщики и их семьи оформляли #ОкнаПобеды, пели военные песни в рамках акции #ПоемДвором, высаживали #СадПамяти, писали #ПисьмоПобеды ветеранам, передавали подарки и поздравления ветеранам войны и труженикам тыла.