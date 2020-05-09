Нальчик, , 08:25 — REGNUM В Кабардино-Балкарии в День Победы состоится акция «Бессмертный полк». В условиях ситуации, связанной с распространением коронавируса и введением в связи с этим особых мер предосторожности, акция пройдет в сети интернет.

К участию в ней региональное отделение движения «Бессмертный полк России» приглашает всех желающих. Жители республики, которые хотят вспомнить в день 75-летия Великой Победы своих родных и близких, не доживших до этого дня, смогут рассказать о них и их подвигах и жизненном пути в социльных сетях, поддерживающих проект.

Как рассказали в организации общественного общероссийского движения, каждый гражданин РФ может заполнить форму и выложить фото своего героя-фронтовика и свое собственное фото на сайте Бессмертного полка России — https://www.polkrf.ru/, а также на сайтах партнеров в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте», на сайте Сбербанка — https://sber9may.ru.