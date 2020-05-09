Вашингтон, , 08:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты демоверсии предстоящей игры Ghostrunner, запущенной в Ultra-режиме графики и со включенными эффектами трассировки лучей. Изображения были опубликованы 9 мая на портале DSOGaming.

Редакция издания сообщила, что её сотрудники запустили игру на ПК, оборудованном процессором Intel i9 9900K, 16 гигабайтами оперативной памяти DDR4 (3600 МГц) и видеокартой NVIDIA RTX 2080Ti. Автор статьи отметил, что при разрешении 2560 на 1440 пикселей, Ultra-настройках и со включенной трассировкой лучей игра выдавала от 47 до 60 кадров в секунду.

Разработчики Ghostrunner позиционируют игру как слэшер в киберпанк-вселенной. Они выложили в сеть геймплейный трейлер 6 мая 2020 года.

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