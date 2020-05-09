Пенза, , 08:10 — REGNUM Акция «Медали моего деда», запущенная «Молодёжкой ОНФ» (Общероссийского народного фронта) ко Дню победы, продолжается и в её рамках участница организации из Пензы Анастасия Ненашева рассказала о подвигах своего прадеда, Фролова Геннадия Николаевича, во время Великой Отечественной войны. Данное видео размещено 8 мая в официальной группе «Молодежка ОНФ» в соцсети «ВКонтакте»

Как рассказала участница организации, её прадед был награжден за блестяще выполненное задание Орденом Красной звезды, по организации дымовой завесы и переправы через реку Одер, что позволило советским войскам переправиться через реку без потерь и не дало авиации противника разрушить переправу.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее корпорация Роскосмос разметила в интернете видеоролик, на котором показан успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» получившем имя «Победа» с грузовым кораблем «Прогресс МС-14», приуроченный к 75-летию Победы над нацизмом и проведенный 25 апреля.