Оренбург, , 07:58 — REGNUM В Оренбургской области общественники исполнили мечты трех ветеранов Великой Отечественной войны. В рамках благотворительной акции «Мечты победителей» исполнены желания 95-летнего Виктора Александровича — ему подарили телефон, 96-летней Нины Волосковой — ей передали в дар тонометр, 96-летнего Дмитрия Лабунца — ему сшили фуражку-картуз времен войны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском отделении Общероссийского народного фронта.

«Проект «Мечты победителей» призван помочь ветеранам войны — фронтовикам, блокадникам, труженикам тыла — осуществить их заветные мечты. В региональном исполкоме узнали, о чем мечтают оренбургские ветераны, и помогли им в реализации этих желаний», — сказала руководитель регионального исполкома ОНФ в Оренбургской области Елена Петрова.

Общественники-активисты отметили, что у оренбургских ветеранов оказались простые, непритязательные желания. Виктор Алексеевич Александров нуждался в сотовом телефоне с большими кнопками. Нина Михайловна Волоскова призналась, что давно хотела поменять обычный тонометр на автоматический.

«Это материальные мечты, вроде бы недорогие, но они значительно облегчат жизнь наших героических стариков. Чему мы тоже очень рады», — подчеркнула Елена Петрова.

В рамках акции «Мечты победителей» любой желающий может оказатьсодействие в исполнении заветных желаний ветеранов. На сайтемечтыпобедителей. рф можно присоединиться к акции и оказать помощь.