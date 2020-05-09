Москва, , 07:54 — REGNUM Корпорация Роскосмос разметила в интернете видеоролик, на котором показан успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» получившем имя «Победа» с грузовым кораблем «Прогресс МС-14», приуроченный к 75-летию Победы над нацизмом и проведенный 25 апреля. Видео размещено 8 мая на канале Роскосмоса на популярном видеохоcтинге Youtube.

На видео запечатлены моменты сборки и подготовки «Ракеты Победы» к старту, работа надземных служб, а также момент её успешного запуска и первые секунды полета.

Кроме того, ракета была украшена цветами георгиевской ленты и специальным логотипом к 75-летнему юбилею.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, пуск «Ракеты Победы», посвященный 75-летию Победы, состоялся с космодрома Байконур 25 апреля текущего года, на нем присутствовал глава корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.