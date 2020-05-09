Ульяновск, , 07:52 — REGNUM В Ульяновске будет дан салют Победы, но жителям предлагают посмотреть его онлайн. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Глава областного центра Сергей Панчин призвал горожан не приходить на праздничный салют, чтобы избежать ухудшения эпидемиологической ситуации и заражения коронавирусом. Власти предлагают смотреть салют в виртуальном режиме.

«Мы организовали прямую трансляцию салюта Победы. Убедительно прошу вас: даже в этот торжественный день оставайтесь дома, не выходите на улицы и не рискуйте своим здоровьем и здоровьем близких», — призвал горожан Сергей Панчин.

По его словам, за соблюдением режима самоизоляции и контролировать общественный порядок будут правоохранительные органы вместе с дружинниками.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая в Ульяновске возложили цветы к памятнику танкистам-ульяновцам, которые погибли в боях за Родину. Памятное сооружение, увековечивающее героизм танкистов, было создано 45 лет назад.

Напомним, 9 мая в электрическом транспорте Ульяновска звучат военные песни — в частности, «День Победы», «Катюша», «Последний бой», «Эх, путь-дорожка фронтовая», «Мы за ценой не постоим» и «Смуглянка».