Токио, , 07:58 — REGNUM Посол России в Японии Михаил Голузин и сотрудники посольства в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне возложили венок к могиле легендарного советского разведчика Рихарда Зорге. Об этом 9 мая сообщается на странице посольства в Facebook.

«9 мая по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне посол России в Японии М. Ю. Галузин и работники посольства возложили венок к могиле Героя Советского Союза Рихарда Зорге на токийском кладбище «Тама». Дипломаты почтили память выдающегося разведчика, который в годы работы в Японии внес неоценимый вклад в разгром германского фашизма и отдал свою жизнь в этой борьбе», — говорится в сообщении.

Немецкий коммунист Рихард Зорге прибыл в Японию в 1933 году по заданию советской военной разведки и построил сеть сбора информации, которая позволила ему одним из первых сообщить в Москву примерную дату нападения Германии на СССР. И что ещё более ценно — достоверные данные о том, что в 1941 году Япония не начнёт войну против СССР. Последний факт позволил командованию перебросить на фронт дальневосточные и сибирские дивизии, сыгравшие значительную роль в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой.

Зорге работал под позывными «Рамзай» и «Инсон». 18 октября 1941 года он был арестован японской контрразведкой и после долгих допросов казнён 7 ноября 1944 года.

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