Нижний Тагил, Свердловская область, , 07:49 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области вспоминают жертв катастрофы, произошедшей 9 мая 1993 года. Тогда погибли 17 человек, в том числе восемь детей, ещё часть получили тяжёлые увечья.

Трагедия произошла во время показательных выступлений. В районе Театральной площади самолёт «Як-52» задел верхушки деревьев и протаранил толпу, наблюдавшую за полётами. В ходе расследования следствие пришло к выводу, что пилот нарушил полётное задание. Перед судом предстал руководитель авиаклуба. Суд назначил ему шесть лет в колонии-поселении.

Через год в Нижнем Тагиле был открыт памятник в память о жертвах трагедии. Горожане помнят про эту катастрофу. Напоминают они о ней и в социальных сетях.

«Простите. Я понимаю, что на поздравление сей пост не тянет. Но история неумолима и дата Праздника и трагедии одна. Кто знает и помнит эту историю, помяните и этих погибших добрым словом тоже.», — написала в Facebook одна из горожанок.