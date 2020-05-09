Барнаул, , 08:00 — REGNUM День Победы. У каждого он свой. И чем старше — тем всё чаще — со слезами на глазах. Может быть потому, что с годами всё лучше понимаешь: по сравнению с тем, что довелось пережить нашим родным в Великую Отечественную войну, наши сегодняшние проблемы кажутся ничтожными и малозначимыми. Пожалуйста, вспомните, что пережили ваши родные, какой ценой далась наша Победа!

День Победы 2019 год. Олег Шаповалов и его родные — краснофлотцы Королевская (Кулик) Любовь Евстафьевна и Королевский Сергей Владимирович Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Барнаул. Мемориал Славы Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Каково встречать День Победы тем, чью семью фашисты, поиздевавшись, повесили, и не давали вынимать тела из петли в назидание тем, кто, также, как «ты», собрался помогать партизанам?

Каково это — взять «языка» ‑ и тащить его, раненного на себе, когда рвутся снаряды, когда рой пуль вокруг тебя свищет?

Каково это — доампутировать ногу бойцу прямо во время боя? Какими словами, вместо анестезии, можно утешить умирающего от ран товарища?

Откуда берутся моральные силы до последнего сохранять достоинство в плену, когда «тебя», девчонку 17-лет, облапали фашистские свиньи, а рванув на груди рубашку и увидев тельняшку — начали пытать, вырезали на предплечье морской якорь?

Краснофлотец (255 Бригада морской пехоты) Кулик (Королевская) Любовь Евстефьевна, её осколочные раны и якорь, вырезанный фашистами в Крыму Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Каково знать, что вот сейчас «тебя», как раньше родителей, сейчас не станет? Что происходит в душе, когда свои «хлопцы» — морские пехотинцы — подоспели, и вынули «тебя», избитую, полуживую из петли, повредив штыком горло?

Каково это — после очередного боя и очередной контузии, очнуться в госпитале без документов и памяти?

Каково это — начинать мирную жизнь в одиночку, когда из всего имущества у «тебя» только плащ-палатка да две стены на пепелище родного дома?

Каково это — накопив на билет, приехать через всю страну из Сибири в Тамань, к родной сестре, которая натерпелась ребёнком к концлагере, и услышать вместо приветствия — злобное: «Ватники пожаловали!»?

Майская природа на Алтае Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Но я помню, как унизительно было в Крыму подбирать, чтобы поесть, переспевшие абрикосы с земли, потому что то, что на дереве — «это на продажу». Много несправедливости помню, но мне до сих пор стыдно за то, как непочтительно временами я общалась с самым дорогим для меня человеком. Прости меня, бабушка!

Краснофлотец, 255-ой Таманской Краснознамённой морской стрелковой бригады, героиня рассказа Аркадия Первенцева «Девушка с Тамани» — Кулик Любовь Евстефьевна — навечно в моей памяти.

С праздником, дорогие читатели с Днем Победы!

Читайте ранее в этом сюжете: «Восставшие» из мёртвых: рассказ участника «Бессмертного полка» в Барнауле