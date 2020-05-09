Нью-Дели, , 07:44 — REGNUM В Индии выявили 3320 случаев заражения коронавирусом нового типа за 8 мая, сообщает пресс-служба индийского минздрава.

К настоящему времени общее количество подтвержденных случаев заражения в Индии достигло 59 662. Также за сутки скончались 95 человек от осложнений COVID-19. Всего жертвами болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, на территории Индии стал 1981 человек.

Также с начала пандемии уже вылечились 17 847 человек, их выписали из медицинских учреждений.

«В настоящее время количество активных случаев в стране составляет 39 834», — говорится в заявлении ведомства.

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