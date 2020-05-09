Улан-Удэ, , 07:38 — REGNUM В Бурятии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 570. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки выявили 22 новых носителя вируса.

В стационаре проходят лечение 259 пациентов, из которых 12 находятся в реанимации. Ещё 135 человек с лёгким течением COVID-19 определены в пансионат. Ещё пять человек умерли, один из которых скончался за последние сутки.

Остальные 171 выписаны из больницы в связи с выздоровлением. В семи обсерваторах, тем временем, остаются 261 человек.

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