Ульяновск, , 07:29 — REGNUM Глава Ульяновска Сергей Панчин в своём поздравлении с 75-летием Победы подчеркнул «уникальность каждой новой годовщины»: она заключается в том, что праздник спустя десятилетия «по-прежнему вызывает сильные чувства и эмоции», сообщается на сайте мэрии.

Руководитель областной столицы подчеркнул, что во время Великой Отечественной войны за Ульяновском закрепилось название «кузница офицерских кадров», так как здесь дислоцировались пять военных учебных заведений Наркомата обороны: пехотное, два танковых, школа лётчиков и единственное в стране училище связи. В регионе было сформировано и пополнено личным составом девять стрелковых дивизий.

Большой вклад внесли предприятия. В годы войны в Ульяновске был произведён каждый третий патрон (5 млрд патронов), каждая четвертая шинель для бойцов (сшито 4 млн), выпущено 7260 автомобилей ЗИС-5 и 300 тысяч авиаприборов.

«Уникальность каждой новой годовщины в том, что сквозь десятилетия этот праздник по-прежнему вызывает сильные чувства и эмоции: гордость, патриотизм, восхищение нашими дедами и прадедами, которые самоотверженно противостояли врагу», — сказал Сергей Панчин.

В первые месяцы войны из края на фронт ушли более 10 тыс. добровольцев. В действующую армию были призваны 39 301 человек, из них 1 072 женщины. 17 уроженцев Ульяновска стали Героями Советского Союза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске возложили цветы к памятнику танкистам-ульяновцам, которые погибли в боях за Родину. Памятное сооружение, увековечивающее героизм танкистов, было создано 45 лет назад. Напомним, что в двух танковых училищах прошли обучение более 15 тысяч офицеров.

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