Оренбург, , 07:24 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил жителей с праздником Великой Победы. Он подчеркнул, что 9 мая страна отмечает священный и поистине всенародный праздник.

В 2020 году исполняется 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Память о страшных событиях, об ужасах войны, о нечеловеческих испытаниях нашего народа живёт в каждом доме и каждом сердце. Передается из поколения в поколение героическая летопись Родины. В нее навсегда вписаны имена миллионов сыновей и дочерей России.

«411 тысяч оренбуржцев сражались за свободу Отечества. 187 тысяч отдали свои жизни за будущее страны, своих близких. За нашу возможность жить сегодня под мирным небом и на родной земле. Подвиг защитников Родины — бесценен. Слава наших героев — вечна. От всего сердца поздравляю вас с юбилеем Великой Победы! Будем достойны памяти победителей! Помним. Гордимся. Живём», — сказал Денис Паслер.