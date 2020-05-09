Ульяновск, , 07:17 — REGNUM В Ульяновске возложили цветы к памятнику танкистам-ульяновцам, которые погибли в боях за Родину. Памятное сооружение, увековечивающее героизм танкистов, было создано 45 лет назад, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В церемонии возложения цветов принял участие губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, подчеркнув, что «с особой гордостью» в регионе чтят память земляков-танкистов, на которых возлагались «особые стратегические задачи». К акции присоединились члены правительства, ветераны-танкисты и представители ульяновского отделения «Юнармия».

По данным властей, во время Великой Отечественной войны в Ульяновской области действовали пять военных училищ, в том числе два танковых, где было подготовлено более 15 тысяч офицеров-танкистов. Из стен первого Ульяновского дважды Краснознамённого танкового училища имени В. И. Ленина вышло 115 Героев Советского Союза, из них 35 пало на полях сражений в составе тяжёлых танковых полках прорыва.

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Напомним, общая численность населения Ульяновской области к началу войны 1 185 025 человек. На фронт ушли 268 тыс. человек. Из них более 125 тыс. погибли, пропали без вести, скончались от ран и болезней. Более 170 ульяновцев стали Героями Советского Союза, около 40 — полными кавалерами ордена Славы.