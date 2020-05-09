Альметьевск, Татария, , 07:15 — REGNUM В период нерабочих дней с родителей дошколят Альметьевского района Татарии не будут взимать плату за содержание в муниципальных детсадах. Исключение составят лишь те родители, чьи дети посещают дежурные группы. Соответствующее постановление исполкома района было принято 8 мая 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

В постановлении № 614 отмечается, что начисление и взимание так называемой абонентской платы за содержание детей в муниципальных детсадах будет приостановлено на время нерабочих дней, установленных президентом РФ. Также решено «сохранить родительскую плату за родителями (законными представителями), чьи дети посещают дежурные группы в период нерабочих дней». Данные группы работают для тех родителей, которые являются сотрудниками предприятий, чья деятельность на время нерабочего апреля и части мая не приостанавливалась.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин продлил до 11 мая 2020 года нерабочий период, введённый для профилактики распространения коронавируса.