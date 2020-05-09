Токио, , 07:12 — REGNUM В Японии за прошедшие сутки умерли два человека от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, передает телеканал NHK.

Всего от осложнений COVID-19 в стране скончался 621 человек, включая 13 с круизного лайнера Diamond Princess. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Японии достигло 16 375.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии намерены представить к концу мая приложение для смартфонов, позволяющее отслеживать контакты зараженных коронавирусом лиц.

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