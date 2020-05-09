Кейптаун, , 06:59 — REGNUM В Южно-Африканской республике за прошедшие сутки выявили 663 случая заражения коронавирусом нового типа. Это наиболее высокий показатель ежесуточного прироста зараженных в стране с начала пандемии, сообщает пресс-служба южноафриканского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения в ЮАР составило 8895. Также за 8 мая в стране скончались 17 человек от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, увеличив число жертв осложнений COVID-19 до 178.

К настоящему времени в больницах ЮАР находятся 435 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них 77 находятся в палатах интенсивной терапии.