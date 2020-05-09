Кызыл, , 06:59 — REGNUM Почти 13,5 тыс. заявлений о выплатах на детей до трёх лет поступили в управление Пенсионного фонда по Туве. 12,8 тыс. из них принято к выплатам. Об этом рассказал глава республики Шолбан Кара-оол на своей странице в «Фейсбук», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Речь идёт о ежемесячной выплате в размере 5000 рублей за период с апреля по июнь 2020 года включительно на каждого ребенка семьям, имеющим детей в возрасте до 3 лет», — отметил он.

Напомним, решение о выплатах пособий было принято президентом России Владимиром Путиным в конце марта в связи с введением ограничительных мер по коронавирусу. К настоящему моменту семьям в Туве уже перечислено более 60,1 млн рублей.

Пособия на детей от 3 до 7 лет семьям с доходами ниже прожиточного минимума начнут выплачивать ‪с 1 июня. Приём заявлений откроется с 18 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в некоторых регионах заявления уже начали принимать. Так, в Приморье на выплату претендуют около 14,3 тыс. семей.

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