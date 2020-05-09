Якутск, , 07:00 — REGNUM В Якутске 9 Мая освятили купол и крест храма Всех Святых — уникальный северный памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Освящение купола и креста храма Всех Святых в Якутске Мария Васильева, ЯСИА

Строительство храма Всех Святых в Новопортовском районе Якутска началось пять лет назад на добровольные пожертвования прихожан и благотворителей.

Архиепископ Якутский и Ленский Владыка Роман освятил храмовый купол и православный крест, который его венчает.

Освящение купола — важный этап строительства храма.

«Храм Всех Святых, который мы строим, посвящён Великой Победе, которую принесли на нашу землю наши фронтовики. Важно, что храм появится в Якутске в 75-ю годовщину Победы», — добавил глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы Дальнего Востока первыми в стране начали праздновать День Победы, уже прошло много онлайн-акций, губернаторы поздравили дальневосточников.