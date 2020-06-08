Война Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 00:05 — REGNUM За период Великой Отечественной войны в Алтайском крае в ряды Вооруженных Сил были призваны 572 574 человека. Это составило 23,6% всего населения региона. Из общего количества мобилизованных более 400 тыс. человек были призваны за первые полтора года войны.

Жители Алтайского края приняли участие во всех боевых операциях Красной армии.

Фронту и тылу также был необходим и алтайский хлеб и молоко, и мед и вся другая продукция сельского хозяйства.

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