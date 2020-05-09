Петропавловск-Камчатский, , 06:49 — REGNUM Неизвестные граждане расклеили листовки в Петропавловске-Камчатском, призывающие нарушать режим самоизоляции в День Победы 9 Мая.

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Фотографии листовок в редакцию регионального Кам 24 прислал горожанин.

В листовке жителей столицы Камчатки убеждают в том, что режим самоизоляции — не повод не отдать дань памяти павшим за Победы.

«Вы как хотите, а мы идём возлагать цветы!», — говорится в листовке.

Как сообщало ИА REGNUM, режим самоизоляции на Камчатке продлён до 31 мая. Граждан призвали не покидать без надобности места проживания, соблюдать режим самоизоляции.