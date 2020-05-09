Петропавловск-Камчатский, 9 мая 2020, 06:45 — REGNUM На Камчатке по состоянию на 9 мая 2020 года выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
Читайте также: Коронавирус в России: борьба продолжается — все новости
Общее число заражений с начала наблюдений — 363.
Большинство новых пациентов госпитализированы, часть, не имеющая клинических проявлений, находится дома под наблюдением врачей.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая в регионах Дальнего Востока выявлен 191 новый случай заражения коронавирусом.