Сеул, , 06:21 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 18 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Сообщается, что новые случаи связаны с зараженным, который посещал клубы и бары в районе Итаевон в Сеуле. 29-летний пациент, которого подозревают в заражении людей, посетил пять клубов и баров в ночь на 2 мая. Сейчас всех посетителей заведений проверяют.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 10 840.

Как сообщало ИА REGNUM, за 7 мая в Южной Корее было выявлено 12 случаев заражения коронавирусом.

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