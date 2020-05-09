Екатеринбург, , 06:09 — REGNUM Уральский полпред Николай Цуканов поздравил жителей федерального округа с юбилеем Победы. Годы минувшей войны — трагические и страшные страницы истории, но именно тогда проявились лучшие качества советских людей — героизм, мужество, готовность к самопожертвованию для Родины и сила духа, отметил чиновник.

Отдельно он обратился к ветеранам войны и к тем, кто ковал Победу в тылу. Он напомнил, что День Победы — это священный праздник. И тому, что его сейчас отмечают, обязаны тем, кто участвовал в сражениях либо день и ночь трудился в тылу, делая возможное, а чаще даже и невозможное для разгрома врага.

Цуканов добавил, что эта Победа — в каждом нынешнем дне, во всём, что делается сейчас и будет сделано позднее. Ветераны выполнили свой долг перед Родиной с честью. Потомки гордятся ими и преклоняются перед их мужеством.

«Наш долг сегодня — сохранить память обо всех, кто вернулся и не вернулся с фронта, кто не дожил до светлого дня окончания войны. Низкий поклон вам за многолетний труд и служение Отчизне», — сказал полпред.