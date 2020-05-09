Магадан, Магаданская область, , 06:10 — REGNUM В Магаданской области стимулирующие выплаты начали получать врачи, которые работают с пациентами с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Выплаты за апрель получат 564 медработника, в общей сложности выделено более 43 млн рублей, большая часть из которых — средства федерального бюджета.

Стимулирующие выплаты назначили дополнительным категориям медиков, переведённым на усиленный режим работы в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпромторг России рассчитывает к концу июля обеспечить потребность здравоохранения в аппаратах ИВЛ, после чего может быть рассмотрен вопрос о снятии ограничений на их экспорт, заявил глава ведомства Денис Мантуров.