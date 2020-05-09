Южно-Сахалинск, , 05:50 — REGNUM В Южно-Сахалинске военные и представители областного правительства возложили цветы и венки к Вечному огню в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Сахалин День Победы Пресс-служба правительства Сахалинской области

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В церемонии возложения венков приняли участие губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, военнослужащие.

Как сообщало ИА REGNUM, в России отмечают 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в режиме самоизоляции из-за коронавируса. Все массовые праздничные мероприятия отменены. Празднование Дня Победы проходит в режиме онлайн.