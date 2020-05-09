Магадан, Магаданская область, , 05:34 — REGNUM В Магаданской области за сутки было выявлено девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На утро 9 мая на Колыме зафиксировано 155 случаев заражения коронавирусом. Выписали из госпиталей 71 пациента с выздоровлением. Летальных исходов — три.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор обнародовал рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.