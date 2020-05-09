Новосибирск, , 05:21 — REGNUM В Новосибирске началась трансляция праздничного телемарафона. Эфир эстафеты памяти «Во имя всех грядущих поколений» стартовал в 9:00 (время местное) на официальном сайте города Новосибирска.

«Напомним, новосибирцы смогут присоединиться к празднованию 75-ой годовщины Великой Победы, не выходя из дома, — отметили в мэрии города. — В эфире 49-го канала и YouTube-платформы «Мэр_и_Я», а также на официальном сайте города пройдут традиционные и известные всем мероприятия в дистанционном формате».

Телемарафон открыла программа «И город узнал о Победе!» — с рассказом о 9 мая 1945 года и показом сюжета о реконструкции тех событий.