Хабаровск, , 05:23 — REGNUM На набережной Амура в Хабаровске открылась выставка «Они сражались за Родину». Набережная закрыта из-за пандемии, но сотрудники Государственного архива Хабаровского края решили не отступать от традиции — уникальные фотографии будут ждать посетителей на набережной до октября, на специальных непромокаемых стендах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Документы и фотографии сотрудники архива собирали в музеях и архивах всего региона, у местных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии многие мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне отменены, но не отменен праздник. В России чествуют ветеранов, под их окнами поют «фронтовые бригады», для них и для всех жителей российских регионов пройдут сегодня воздушные парады.