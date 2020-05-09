Владивосток, , 05:20 — REGNUM Около 200 тыс. приморцев воевали на фронтах Великой Отечественной, более 40 тыс. — погибли. За стойкость и отвагу жители Приморья были удостоены 230 тыс. боевых наград. Среди приморских фронтовиков — 104 Героя Советского Союза и 16 полных кавалеров ордена Славы, напомнил губернатор Приморья Олег Кожемяко в своём поздравлении с Днём Великой Победы.

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«Память связывает народы и поколения. И мы с гордостью называем себя наследниками Великой Победы, потомками доблестных воинов и самоотверженных тружеников, кровью и потом завоевавших для нас мирную жизнь! Наш край не был местом боев, но приморцы вместе со всей страной несли тяготы и скорби войны и всеми силами приближали Победу», — сказал Олег Кожемяко.

Губернатор края подчеркнул, что нельзя не отметить вклад тыловиков, которые не жалея себя трудились: приморские рыбаки, моряки, судостроители, колхозники, работники лесопромышленной и горнодобывающей отраслей. Оборонные предприятия края за годы войны выпустили почти 3 млн снарядов, мин и гранат. На «Дальзаводе» было построено несколько десятков боевых кораблей. Каждая восьмая пуля в стране была отлита из свинца, добытого на рудниках Дальнегорска.

Суда торгового флота Приморья обеспечивали доставку стратегических грузов для фронта и тыла. Экипажи 25 судов погибли в боях.

«И сколько бы ни прошло лет, в памяти народной никогда не померкнут имена героев, сражавшихся на фронте, трудившихся в тылу, поднимавших страну из разрухи. С Днём Победы!» — сказал губернатор Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточники первыми в стране отмечают День Победы. Назначенный во Владивостоке на 11 часов по местному времени воздушный парад перенесли ориентировочно на 13 часов. На утро 9 мая в дальневосточной столице был сильный туман.