Санкт-Петербург, , 06:05 — REGNUM Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов поздравил с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне экипажи более 50 надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, которые в настоящее время выполняют задачи военно-морского присутствия в различных широтах Мирового океана. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба Военно-морского флота Минобороны РФ.

Ранее, 8 мая, Главком ВМФ поздравил с Днём Великой Победы ветеранов Военно-морского флота, сражавшихся с фашистами в море, на суше и в воздухе, и личный состав всех флотов и флотилий ВМФ России.

«Весомый вклад в приближение Великой Победы внёс ВМФ, который участвовал в большинстве оборонительных и наступательных операций. За годы войны моряками уничтожено около 2 500 кораблей и судов противника, обеспечена перевозка по водным путям более 10 000 000 человек и 100 000 000 тонн грузов. Практически приморские города-крепости стали городами-героями: Ленинград, Мурманск, Одесса, Севастополь, Керчь, Новороссийск. Имена многих моряков стали легендами. Подводники: М. Гаджиев и Ф. Ведяев, катерники: А. Шабалин и А. Черцов, морские летчики: В. Раков и Б. Сафонов, морские пехотинцы Ц. Кунников и В. Леонов и многие другие», — говорится в поздравлении.

Главком ВМФ также отметил самоотверженность, проявленную в годы войны, тружениками судостроительной и судоремонтной промышленности.

«На Балтийском, Черном и Баренцевом морях, на Волге, Дунае и Днепре советские моряки за 4 года войны вписали новые страницы в книгу русской морской славы. Флот до конца выполнил свой долг перед Советской Родиной», — процитировал Евменов слова из приказа Верховного главнокомандующего И. В. Сталина по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту от 22 июня 1945 года.

Главком ВМФ отметил, что в последние годы значительно возрос уровень морской выучки личного состава Военно-Морского Флота, успешно выполняется его учебные и боевые задачи. А боевая мощь океанского Военно-морского флота России «вызывает восхищение и гордость у наших соотечественников и служит примером для подрастающего поколения молодёжи».

«Особые слова благодарности тем, кто победил в Великой Отечественной войне. Спасибо вам дорогие ветераны, за вашу доблесть и мужество. Вы носители и хранители нашей славной исторической боевой летописи», — говорится в поздравлении.

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