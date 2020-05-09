Нижний Новгород, , 05:05 — REGNUM Государственное автономное учреждение культуры Нижегородской области «Региональное управление культурно-образовательными проектами» в преддверии Дня Победы заключило контракт с частной компанией, в задачи которой входит звуковое обеспечение видеосъёмок именных поздравлений ветеранов Великой Отечественной Войны. Поздравления должны быть записаны с участием нижегородских артистов, передаёт ИА REGNUM.

Договор с ООО «Гуд саунд» на 300 тыс. рублей был подписан в рамках празднования Дня Победы. Запись аудиопоздравлений проходила на территории Нижегородского Кремля 7 мая 2020 года. Не уточняется, кто именно из нижегородских артистов принял участие в поздравлении ветеранов.

Компания-исполнитель учреждена в городе Бор в 2013 году. Её владелец и директор — Андрей Митрофанов. ООО ранее уже выступало исполнителем по четырём госконтрактам на сумму 1,3 млн рублей. В частности компания выступала организатором культурно-массовых интерактивных мероприятий в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне в Нижнем Новгороде в 2018 году.