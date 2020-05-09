Биробиджан, , 04:50 — REGNUM Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн поздравил жителей региона с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

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«Дорогие ветераны! Уважаемые жители Еврейской автономной области! Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! 9 Мая — самая почитаемая дата в России. Она наполнена глубочайшим созидательным и историческим смыслом. В этот день мы особенно ощущаем, в каком неоплатном долгу находимся перед поколением Победителей. В этот день мы преклоняемся перед мужеством и стойкостью нашего многонационального народа, преподавшего потомкам великий нравственный урок любви к Родине. С гордостью вспоминаем о бесценном вкладе в Победу жителей Еврейской автономной области. Дорогие ветераны! Мы восхищены героизмом и доблестью советских воинов, склоняем головы перед стойкостью партизан и подпольщиков, вдохновляемся подвигом тружеников тыла. С Днём Победы! — сказал Ростислав Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 Мая Россия отмечает 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Из-за эпидемии коронавируса все массовые мероприятия отменены, празднование проходит в онлайн режиме.