Нижний Новгород, , 04:26 — REGNUM В годы Великой Отечественной войны в Горьковской области (сегодня — Нижегородская область), чтобы прокормиться в сложных условиях, жители активно начали заниматься коллективным и индивидуальным огородничеством. С 1940 по 1943 год количество огородников выросло почти на 190 тысяч семей. Нижегородстат в преддверии 75-летия Победы обнародовал данные о том, как жили сёла региона в сложный для страны период, передаёт ИА REGNUM.

В 1940 году в регионе огороды имели 168 320 семей, а в 1943 году — уже 358 610 семей. Резкое увеличение числа огородников произошло с 1941 по 1942 год — с 160 282 до 239 902 семей.

По данным Нижегородстата, под огородами посевные площади за тот же период увеличились на 10 903 га. Таким образом, в 1940 году посевная площадь под огородами составляла 12 406 га, увеличившись в 1943 году до 23 309 га. Под картофель было занято 9692 га в 1940 году и 15 972 га — в 1943 году.

По данным из Книги памяти региона, в области на одну семью приходилось площади огорода больше, чем в других регионах Волго-Вятского региона — по 527 кв.м.

«Картошку сажали и на газонах», — делятся воспоминаниями в Книге памяти.

В 1943 году из совхозов на предприятия было поставлено 100 755 центнеров картофеля и 175 521 центнер овощей, что давало существенную добавку к столу служащих и рабочих.