Владивосток, , 04:32 — REGNUM Поздравляя дальневосточников с Днём Победы, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что благодаря подвигу советских людей мы можем жить, работать, создавать семьи, растить детей.

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«75 лет назад Советская армия остановила и разгромила фашизм, освободила Европу, дала возможность сегодняшнему поколению россиян жить под мирным небом в независимой стране. Мы чтим тех, кто сражался на поле боя, и тех, кто, отдавая все силы, самоотверженно трудился в тылу. Благодаря подвигу советских людей мы, граждане современной России, можем жить, работать, создавать семьи, растить детей», — сказал полпред президента.

С началом войны Дальний Восток превратился в кузницу резервов для действующей армии. За все четыре года войны в боях участвовало 42 соединения Дальневосточного фронта. Советский Дальний Восток стал тылом, где не приостанавливалось строительство, закладывались новые заводы и рудники, прокладывались новые дороги.

«И сейчас наш общий долг — хранить память о героизме нашего народа, окружать заботой и вниманием ветеранов, быть достойными их подвига, любить и беречь нашу Родину! С Днём Великой Победы! Счастья, крепкого здоровья, мира, тепла и заботы родных и близких», — пожелал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая отмечается 75-летие Великой Победы. В условиях коронавируса все праздничные мероприятия проходят онлайн.