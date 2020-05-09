Петропавловск-Камчатский, , 04:22 — REGNUM Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов поздравил жителей Камчатки с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

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«Уважаемые ветераны и труженики тыла, дорогие друзья, уважаемые жители Камчатского края! В этом году мы празднуем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 2020 год объявлен президентом России Годом памяти и славы. Позвольте искренне, от всего сердца поздравить вас с этим великим, святым днём. Сегодня особенно остро мы ощущаем нашу обязанность сохранить в веках память о подвигах — как воинских, так и трудовых. К сожалению, сегодня мы не можем принять участие в празднествах, обнять наших дорогих ветеранов. Но, несмотря ни на что, этот праздник нам не менее дорог. Этот праздник у каждого из нас в душе и в сердце. Мы все вместе споём наши любимые песни, достанем фронтовые фотографии родных, поделимся воспоминаниями с детьми. И ничто сегодня не омрачит нашего праздника. С Днём Победы!», — сказал Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая Россия отмечает 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Все праздничные мероприятия проходят в формате онлайн из-за эпидемии коронавируса.