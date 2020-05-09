Гонконг, Китай, , 04:03 — REGNUM Власти Китая отчитались о ситуации с эпидемией COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 9 мая агентство Синьхуа.

В специальном административном районе (САР) Гонконг выявлено 1044 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Из их четыре человека скончались, еще 960 человек покинули госпитали района по выздоровлению, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

В САР Макао подтверждено 45 случаев инфекции. Из их 40 человек уже покинули больницы, смертей нет. На Тайване подтверждено шесть смертей и 440 случаев инфицирования. Госпитали покинули 355 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на материковой части Китая за все время эпидемии подтверждено 82 887 случаев COVID-19, включая 78 046 выздоровевших и 4 633 умерших. В больницах остается 208 человек.