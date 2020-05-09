Владивосток, , 03:59 — REGNUM Для ветерана боевых действий министерство труда и социальной политики Приморского края закупает благоустроенную квартиру во Владивостоке. Жилое помещение приобретут в рамках аукциона, который пройдёт 1 июня 2020 года, а приём заявок на участие начат 8 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Квартира общей площадью от 18 до 36 кв. м будет оформлена в собственность Приморского края и выделена ветерану по договору социального найма. Начальная цена лота — 2 012 958 рублей.

В техзадании уточняется, что исключается покупка жилья «в цокольных, полуподвальных этажах жилых домов, в домах постройки ранее 1960 года». В доме не должно быть сырости и жилое помещение должно находиться в благоустроенном жилищном фонде, расположенном в микрорайоне с развитой инфраструктурой, где есть школы, детсады, поликлиники, а также регулярное транспортное сообщение, то есть исключаются островные территории городского округа.

«Квартира должна состоять из отдельной жилой комнаты, кухни, прихожей, санузла и ванной комнаты или совмещённого помещения для санузла и ванной», — уточняется в техзадании.