Пекин, 9 мая 2020, 03:54 — REGNUM Госпитали Китая покинули еще 53 человека, переболевших COVID-19, сообщает 9 мая агентство Синьхуа.
Всего 78 046 человек покинули больницы страны за все время эпидемии, отметили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Общее число выявленных случаев в Китае достигло 82 887 за все время эпидемии, включая 4633 скончавшихся от инфекции.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китае не выявлено ни одного нового внутреннего случая заболевания коронавирусной инфекцией, но выявлен один новый «импортный» случай.
Читайте ранее в этом сюжете: В Китае выявлен новый «импортный» случай COVID-19