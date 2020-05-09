Пекин, , 03:54 — REGNUM Госпитали Китая покинули еще 53 человека, переболевших COVID-19, сообщает 9 мая агентство Синьхуа.

Всего 78 046 человек покинули больницы страны за все время эпидемии, отметили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Общее число выявленных случаев в Китае достигло 82 887 за все время эпидемии, включая 4633 скончавшихся от инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китае не выявлено ни одного нового внутреннего случая заболевания коронавирусной инфекцией, но выявлен один новый «импортный» случай.

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