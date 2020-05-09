Пекин, , 03:47 — REGNUM Один новый «импортный» случай COVID-19 выявлен на материковой части Китая за прошедшие сутки, сообщает 9 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число таких «импортных», то есть привнесенных из-за рубежа, случаев в стране достигло 1681 за все время эпидемии.

Из общего числа «импортных» случаев, 1505 человек были выписаны из госпиталей Китая по выздоровлению, еще 176 человек продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях страны. Четыре человека остаются в тяжелом состоянии. Смертей нет.

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