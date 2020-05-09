Хабаровск, , 04:05 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поздравил жителей региона с Днём Победы.

Читайте также: 75 лет Победы: праздник — несмотря ни на что

«Дорогие ветераны и труженики тыла! Уважаемые жители Хабаровского края! Поздравляю вас с 75-й годовщиной Великой Победы! Сколько бы не минуло лет, 9 Мая остаётся неизменным, всеми любимым и близким праздником. Мы никогда не забудем, какой большой ценой досталась эта Победа. Все как один поднялись в годы войны на защиту Родины. Наши земляки были среди тех, кто героически сражался на всех фронтах, били фашистов под Москвой, в Сталинграде, на Курской дуге, брали Берлин, освобождали страны Европы. Наши земляки самоотверженно трудились в тылу, снабжая фронт боеприпасами, техникой, продовольствием. Дорогие ветераны! Спасибо вам за Победу! Мы гордимся вами и учимся у вас! Желаю вам крепкого здоровья и долголетия!», — сказал губернатор Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 Мая в России отмечают 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.